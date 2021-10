VÍDEO: Vereador desmaia após discurso exaltado sobre a 'ideologia de gênero'

Diego Espino (PSL), vereador por Divinópolis, cidade do oeste mineiro, passou mal após seu discurso exaltado contra a “ideologia de gênero”, na Câmara Municipal, e desmaiou, nesta quinta-feira (28). O vídeo da cena viralizou nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

O vereador, que se identifica como conservador de direita, usou a tribuna para protestar contra uma notícia falsa. Espino apresentou um projeto de lei que institui a possibilidade de pessoas trans usarem o nome social em ambientes onde a identificação é necessária. A proposta foi alvo de críticas.

Uma montagem com a foto do vereador e um texto dizendo que Espino queria “implantar ideologia de gênero em Divinópolis” foi exibida pelo próprio parlamentar. A “ideologia de gênero” é um conceito usado erroneamente para se opor a pautas LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e assexuais).

O vereador usou a tribuna da Câmara para apoiar a causa trans e criticar a “ideologia de gênero”. “A pessoa quando é transgênera, e a gente tem que respeitar isso, ao invés de ser chamada pelo nome de registro, pode querer ser chamada pelo nome social. É só isso. Quem sou eu para falar se é certo ou errado?”, disse, em um discurso exaltado.

“Nunca fui a favor de ideologia de gênero, isso é identidade de gênero”, completou Espino. Ao final do discurso, Espino rebateu os críticos, mas de forma quase literal: “Vocês vão ter que me segurar!”. Após o discurso na tribuna, o vereador perdeu o ar e caiu.