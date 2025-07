VÍDEO: Vendedor encontra onça dentro de barraca de praia no Ceará

O que parecia ser um dia normal de trabalho, foi, na verdade, marcado pelo susto de um vendedor cuja identidade não foi revelada, em uma praia do Ceará, ao se deparar com uma onça-parda dentro da barraca em que trabalha. O incidente ocorreu na segunda-feira (07), na cidade de Camocim, localizada a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza (CE).

Ilmar Barros, 34 anos, proprietário da barraca de praia, relatou que um de seus colaboradores ouviu grunhidos por volta das 8h da manhã. Inicialmente pensou que fosse alguém dormindo. No entanto, ao observar melhor, o colaborador viu que se tratava de uma onça-parda. O funcionário ligou imediatamente para o chefe e ele acionou todos os órgãos competentes para lidar com o animal com segurança.

Por volta das 16 horas, as autoridades chegaram ao local para resgatar o animal. Apesar do susto e de chamar atenção das cerca de 200 pessoas que haviam no estabelecimento, o animal permaneceu tranquilo e não atacou ninguém. O resgate foi feito por volta das 17h por órgãos ambientais da região.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)