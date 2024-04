VÍDEO: Serpentes 'brigam' para ver quem vai acasalar com a fêmea

Duas serpentes machos, identificados como cobra-cipó, do gênero Chironius sp, foram flagradas duelando para ver quem iria acasalar com a fêmea. O vídeo, feito por Vivian Telles, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, flagra o exato momento - que é raro de se ver - em que o animais disputam pela cobra fêmea. Apesar de não aparecer nas imagens, o terceiro animal está próximo dali. As informações são do site Metrópoles. Veja!

#florestadatijuca #papodecobra #natureza #temcobranatrilha #nature ♬ Forest / Nature / Birds / Environmental Sound(1403230) - TrickSTAR MUSIC @vivianctelles ...quem vencer vai copular com a fêmea. Por @papodecobra Eu pensei que elas estavam acasalando, mas o Papo de Cobra me ajudou com a informação. Na verdade era um combate entre dois machos da Cobra Cipó. Outono x inverno é o período reprodutivo das serpentes, onde dois machos podem se encontrar e entrar em combate na busca de uma parceira. Quando isso acontece, algumas espécies fazem a "dança do combate" O objetivo é definir quem terá prioridade de acesso a uma fêmea que esteja perto. Durante a "dança do combate" o macho tenta baixar a cabeça do seu opositor. Ganha aquele que não abandona o combate. Por Canal Butantan "É importante dizer que nenhum deles sai machucado. Quem perde, cai fora e deixa o campo aberto pro vencedor" Por @papodecobra Hoje tive o privilégio de ver essa incrível cena no @parquenacionaldatijuca Filmei de longe com zoom óptico do Sansung S23 Ultra. #cobracipó

O duelo entre as serpentes se assemelha a uma dança. Quando o perdedor do combate se retira, o vencedor ainda tem que passar pela aprovação da fêmea, que pode ou não o aceitar.

Explicação dos movimentos das serpentes

O biólogo Claudio Machado, dono do perfil "Papo de Cobra" nas redes sociais, explica o comportamento dos répteis: "Nesse período, a fêmea produz hormônios, principalmente o estradiol, e começa a exalar vários feromônios que atraem os machos. Eles, então, vão competir pela fêmea. Eles se erguem, se enrolam, um tentando derrubar o outro ou um tentando baixar a cabeça do outro. E quando um dos machos fica cansado demais para continuar a briga, ele vai embora, cedendo a fêmea ao vencedor, que normalmente está nas proximidades", explicou o homem.

"O dos objetivos da procriação é gerar descendente mais fortes. Então, essa luta é tipo um teste para garantir que o macho escolhido para a cópula seja o mais apto possível", disso o biólogo.

O registro é raro e essencial para a evolução dos estudos, pois não é muito fácil conseguir acompanhar esses combates em cativeiro, por exemplo. O tempo de duração do duelo é uma dos pontos a serem analisados.

As cobras-cipós, em média, têm 1,5 metro de comprimento. Esses animais são essenciais no controle biológico de pragas, uma vez que eles alimentam de bichos que podem se reproduzir descontroladamente.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)