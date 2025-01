VÍDEO: Repórter surpreende namorada e a pede em casamento ao vivo

O ano de 2025 começou com muito amor para o repórter Antônio Cardoso e a namorada dele, Larissa Natália Santas. Isso porque o jornalista aproveitou a oportunidade de uma entrada ao vivo na TV Sergipe, durante a cobertura das festas de fim de ano em uma praia, para se ajoelhar e pedir a amada em casamento.

Durante a reportagem, Antônio entrevistou Larissa e perguntou o que ela desejava para o ano que estava chegando. "Espero que 2025 seja um ano de muito sucesso, de amor e de muitas conquistas", respondeu a jovem.

Em seguida, o repórter ajoelhou na areia da praia em que estavam, abriu uma caixinha com alianças e fez o pedido. “Será que em 2025 você quer se casar comigo?”, perguntou o jornalista.

E o repórter recebeu um sim como resposta. Ele aproveitou ainda para falar sobre as oportunidades que a virada de ano oferece.

“O Réveillon nos dá a chance de renovar os sonhos, consertar erros e construir o futuro. Mas é essencial lembrar de amar. E hoje eu celebro isso: o amor que Larissa e eu construímos”, disse ele para finalizar a reportagem.

Segundo o g1, o casal está junto desde 2017 e o pedido foi pensado de última hora. O casal explicou que, para que tudo desse certo, ele contou com a ajuda do repórter cinematográfico que o acompanhava no plantão, Alex Campos, e pediu que a namorada desse a entrevista para ajudá-lo na cobertura.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)