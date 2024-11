VÍDEO: Relato de mulher que 'adotou' idosa de 70 anos emociona web

O relato de uma mulher que, com 27 anos, adotou uma idosa, que foi abandonada e viveu em hospital por seis décadas, voltou a emocionar internautas nesta semana. O vídeo, publicado originalmente em 2020 pela página "Histórias de Terapia", mostra o depoimento de Glaucia Gomes, uma cuidadora de idosos que vive em Araraquara, no interior de São Paulo, com Emily, sua filha de 10 anos, e Cotinha, de 70 anos, que mora com ela desde 2017.

Ela conta que a idosa foi parar no hospital Beneficência Portuguesa quando tinha 10 anos, após ser atropelada por um caminhão junto com seu irmão, de 4 anos, enquanto atravessava uma rodovia. Como ninguém foi buscar a menina, que perdeu a fala após o acidente, nenhum dos funcionários do hospital sabia o que fazer e as freiras começaram a tomar conta de Cota, que como a nomearam.

Glaucia conheceu a idosa quando começou a trabalhar no hospital como copeira e se aproximou dela. Seis anos depois, a unidade de saúde declarou falência e fechou. Cota então foi levada para um abrigo, onde ficou até Glaucia começar a visitá-la e decidir levá-la para casa.

VEJA MAIS

Confira o vídeo:

@historiasdeterapia Ela adotou a Cotinha, uma senhora que estava abandonada no hospital ♬ som original - @historiasdeterapia

“Quando a Cota me viu, ela me abraçou e chorou dizendo do jeito dela que queria a bonequinha dela. Eu sabia que eu tinha que tirar ela de lá. Pedi para deixarem eu levar ela para casa, falei que eu já tinha uma filha e que eu podia cuidar dela até o hospital voltar”, disse Glaucia em entrevista à revista Marie Claire, em maio deste ano. “Quando fui buscar a Cota e levei ela para casa, algo mudou. Era a primeira vez que ela tinha um lar de verdade, que ela tinha uma família, sabe? Naquele dia, me tornei mãe de novo”, declarou.

Atualmente com 36 anos, Glaucia disse que conseguiu não apenas dar uma certidão para Cotinha, como também seu sobrenome. Ela também disse que estava no processo para adotar a idosa no papel. “Se isso acontecer, será o primeiro caso no mundo que uma pessoa adota um idoso como filho”, contou.

O relato que viralizou nesta semana já conta com mais 2,7 milhões de visualizações em uma única rede social.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)