VÍDEO: Raio atinge homens, mas os dois sobrevivem

Enquanto filmava a paisagem, José Omar de Oliveira, de 44 anos, foi surpreendido pela queda de um raio próximo de onde estava com um amigo, no domingo (10), em uma região conhecida como Serra do Cupim, na Serra de Minduri, no Sul de Minas Gerais. Mazinho, como é conhecido, conseguiu registrar o momento exato da descarga elétrica.

Mazinho conta que estava acompanhado do amigo Cláudio Araujo Resende. Adeptos do radioamadorismo, eles estavam no local para testar um rádio no momento do acidente.

Atenção: imagens fortes



Dois homens foram atingidos por raio na serra de Minduri-MG. Segundo informações de uma das vítimas, ele estava testando um rádio amador. Em aúdio, ele conta que o raio caiu perto deles. Ele e o amigo tiveram ferimentos leves. pic.twitter.com/oOg4gfRBKd — Plantão JF (@OcorrenciasJF) January 12, 2021

“Quando eu vi de um lado sol e, do outro, chuva, resolvi fazer um vídeo para mostrar como Deus é grande e mostrar a natureza tão bonita. Olha a força que tem a natureza. Graças a Deus, tivemos um livramento”, relembrou.

De acordo com Mazinho, ele e o amigo não precisaram passar por atendimento médico, pois a dupla sofreu apenas alguns arranhões. “Sentimos um tranco e caímos ao chão. Voou cascalho em mim. Ficamos abobados e corremos para dentro do carro na mesma hora”, relatou.

Ele conta que há três anos frequentam o local para o radioamadorismo, mas nunca haviam presenciaram algo parecido. “Nunca caiu raio onde a gente mexe com o rádio. Eu acredito que tenha sido o meu aparelho de celular que tenha atraído”, finalizou Mazinho.