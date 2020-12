VÍDEO: Prefeito aponta arma para cidadãos que criticaram sua administração

Adriano Moreno, prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, viralizou em um vídeo onde aparece segurando uma arma e ameaçando pessoas na rua. As imagens foram gravadas no domingo (20), próximo à casa do político.

"Tá pensando que tá falando com quem, p*? Passou do limite já. Passando na minha casa e xingando todo dia. Se passar, vai levar bala", gritou o prefeito.

PREFEITO DE CABO FRIO ADRIANO MORENO PERDE A CABEÇA NOS ÚLTIMOS DIA DE MANDATO E SACA ARMA PARA UM CIDADÃO.



o prefeito dr Adriano passava pela rua quando foi criticado por uma pessoa.

O prefeito ficou revoltado, disse que já estava de saco cheio de todo dia é a mesma coisa pic.twitter.com/Mg5OcnLDXX — Notícias De Cabo Frio (@frio_noticias) December 21, 2020

Por meio de nota, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que "o prefeito vem sofrendo ameaças e xingamentos de um mesmo grupo, insistentemente, todos os finais de semana nos últimos dois meses na porta de sua casa. No domingo, no fim da tarde, as mesmas pessoas insultaram novamente o prefeito e seu filho, que reagiram".

No entanto, a Prefeitura não informou se Adriano tem autorização para ter arma em casa ou se pode andar na rua armado.

Já a Câmara de Vereadores disse que prefere não se manifestar.

A Polícia Civil disse que a Delegacia do município está investigando o caso, e que diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos.