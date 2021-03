Vídeo: Policial prende traficante e toca guitarra para o irmão do preso

Após a prisão de um suspeito, na casa dele, no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo, o soldado Alander Oliveira Mello pegou uma guitarra e tocou para a família do detido por tráfico. O caso aconteceu no dia 11.

O soldado Alander contou que já havia ido à residência da família do traficante, por causa do envolvimento com o tráfico do homem que foi preso. Mas, dessa vez, foi à casa ao saber que o irmão do suspeito estava aprendendo a tocar guitarra. Como sabe tocar o instrumento, o PM executou uma música para a família do sujeito preso.

“Já prendemos algumas vezes ele (suspeito) antes, fizemos flagrante ali, mas a família dele é um pessoal do bem. Ali conversando com a mãe e o irmão do preso, a gente descobriu que ele curtia um rock'n roll. Ela comprou uma guitarra pra ele e vimos a oportunidade de nos aproximarmos mais deles. O menino ficou espantado com o policial indo à casa dele e tocando guitarra. Mas debaixo da farda, tem um ser humano normal. Quisemos mostrar interação com a comunidade”, afirmou o soldado.

Alander atua na força tática da PM e quis desmistificar que a polícia age só de forma violenta.

“Ali tocando guitarra com o rapaz com o mesmo gosto musical foi oportunidade de mostrar que a polícia não é do jeito que muitos pregam”, disse, garantindo que o rapaz ficou "todo feliz".

O vídeo postado internamente acabou viralizando. "Nunca imaginei que o vídeo fosse viralizar, porque fizemos para postar internamente e tal. Tomou proporções que ninguém jamais imaginava. Tem vários instagrans postando. Eu fico espantado, surpreso. O bacana é ver os comentários, a gente morre de rir", disse Alender.