VÍDEO: PMs salvam cadela deixada amarrada a trilho de trem para morrer

Dois policiais militares que estavam de folga protagonizaram uma cena comovente na última quinta-feira (14) e terminaram o dia como heróis. Tiago Meireles e Patrick Thaynan Araújo haviam saído do turno e retornavam para casa, em Luziânia (GO), quando notaram uma movimentação estranha na linha férrea que corta parte da via urbana da cidade, no entorno do bairro Jardim Planalto. Um filhote de cachorro havia sido amarrado ao trilho do trem e deixado ali para morrer. As informações são do jornal Metrópoles.

Diante da cena de extrema crueldade, os dois não tiveram dúvidas e desceram aos trilhos para resgatar o animal. Enquanto o soldado PM Tiago Meireles desamarrava o filhote, Patrick registrava tudo pelo celular. Como se soubesse que tentavam fazer, o cãozinho - na realidade uma cadela, como se descobriu pouco depois - manteve-se quieto enquanto o militar tentava soltá-la das cordas que o prendiam aos trilhos.

A cachorrinha foi levada pelos PMs a uma clínica veterinária de Luziânia para exames que não constaram nenhum ferimento. Por fim, ela foi entregue para adoção.