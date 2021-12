VÍDEO: PM algema homem, arranca com moto e o obriga a correr ao lado; imagens causaram revolta

Um vídeo divulgado nas redes sociais na terça-feira (30) vem gerando revolta entre os internautas por mostrar um homem algemado correndo atrás de uma moto conduzida por um policial militar. O caso aconteceu por volta das 15h, na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na região da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. As informações são do G1 São Paulo.

No registro, é possível ver um homem negro trajando uma calça e uma camisa de manga comprida algemado na traseira da moto do policial, que avança por meio da faixa de ciclista. Em dado momento, quem faz a gravação diz: "Olha aí, algemou e está andando igual um escravo", veja:

Em nota, a Polícia Militar relatou que instaurou um inquérito para apurar o caso e que repudia tal ato. "A Polícia Militar, imediatamente após tomar ciência das imagens, determinou a instauração de um inquérito policial militar para apuração da conduta do referido policial e o seu afastamento do serviço operacional. A Polícia Militar repudia tal ato e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta", diz o comunicado.