VÍDEO: Peixe com 'dentes humanos' é pescado no Espírito Santo e viraliza nas redes sociais

Um peixe com "dentes humanos" chamou a atenção de internautas após ser pescado em Anchieta, no Espírito Santo. A peculiaridade do peixe, com uma dentição que se assemelha à humana, foi descoberta pela família da mineira apenas quando o animal já estava prestes a ser grelhado. A gravação, que mostra o peixe com a boca aberta, foi publicado na última segunda-feira (6) e viralizou nas redes sociais.

A história começou no dia 30 de dezembro, durante uma viagem de família. Paula Moreira, que publicou o registro, levou sua avó de 94 anos, que tem Alzheimer, para um passeio à praia. Em uma ida ao mercado local, compraram peixes de pescadores da região, incluindo o inusitado "peixe de dentes humanos". A surpresa veio ao limpar o peixe para o preparo.

"Não, mas dente assim? Igual dentadura? Olha aqui! Parece dente de gente, sem brincadeira. Quê isso? Não dá uma gastura?", diz a mulher durante o vídeo.

Desvendando o mistério

O peixe, identificado como sargo-de-dentes (Archosargus probatocephalus), é uma espécie típica de baías e enseadas que pode ser encontrada do Caribe até o Sul do Brasil. Ele também pode habitar manguezais e estuários. Seus dentes, que lembram os de humanos, são adaptados para quebrar conchas e crustáceos, sua principal dieta.

Apesar da explicação científica, muitos internautas questionaram a veracidade do vídeo. Alguns chegaram a sugerir que Paula teria colocado uma dentadura no peixe. Por R$ 300, a família adquiriu o sargo-de-dentes, uma corvina e uma pescada, mas foi o peixe "dentado" que roubou a cena nas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)