VÍDEO: Mulher fica com 'três lábios' após procedimento mal sucedido: 'Gastei pra ficar feia'

A influenciadora Iasmyn Bernardes, de 27 anos, expôs as consequências de um preenchimento labial mal sucedido que a deixou com uma aparência de "três lábios". O procedimento, realizado em 2021, resultou em uma série de complicações para a jovem, que, desde então, busca soluções para corrigir o problema.

Nas redes sociais, ela compartilhou fotos e vídeos mostrando o resultado do procedimento estético, que, segundo ela, causou deformidades em seus lábios. "Gastei pra ficar feia", desabafou Iasmyn. De acordo com a influenciadora, o preenchimento, realizado em 2021, custou R$ 1.500. Desde então, ela busca soluções para reverter o quadro, já tendo se submetido a diversos outros preenchimentos na tentativa de corrigir a falha.

Inconformada com a situação, Iasmyn já procurou uma segunda opinião profissional, que a diagnosticou com fibrose, uma condição causada pela aplicação incorreta do produto durante o procedimento inicial.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)