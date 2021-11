VÍDEO: Mulher e cão são arrastados por dupla em moto após fuga de assalto

Cenas fortes de um assalto chocaram as redes sociais nesta segunda-feira (1º). Uma mulher e o seu cachorro foram arrastados por dois criminosos em uma moto, após a vítima ter sido roubada, em frente a um prédio na Alameda Sarutaiá, no Centro de São Paulo. A data do crime ainda não foi divulgada pela polícia. As informações são do G1 São Paulo.

Nas imagens que circulam, é possível ver a mulher caminhando com o seu animal de estimação quando foi surpreendida pelos bandidos e a dupla rouba a bolsa da vítima.

Na tentativa da fuga, a vítima fica presa no veículo e é arrastada. Assista:

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que os agentes do 1º BPM/M socorreram a moça e seu cãozinho. A vítima passa bem.

O caso será investigado pelo 78º DP, nos Jardins.