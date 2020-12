VÍDEO: Mulher é atacada com golpe de 'voadora' após discussão de trânsito

Por conta de um desentendimento no trânsito, um homem agrediu uma mulher com um golpe de “voadora” no último domingo (29), em Franca, no interior de São Paulo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança.

A mulher, a pé, dá um tapa no capô do veículo, onde o motorista fazia uma manobra para retirar o carro que estava sobre a calçada de uma vizinha. Depois, o homem aparece descendo do carro e indo em direção à mulher. Ele dá uma voadora, chutando com os dois pés em direção ao peito da mulher, que cai, imediatamente

A vítima registrou boletim de ocorrência contra o homem, que será investigado por lesão corporal. O caso será encaminhado à Delegacia da Mulher (DDM).