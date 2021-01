VÍDEO: Mulher abraça o filho para protegê-lo de tiro durante assalto

Os frequentadores de uma lanchonete viveram momentos de tensão no último domingo (24), quando dois homens armados invadiram o local para um assalto. Um cliente reagiu e os bandidos efetuaram disparos com as armas de fogo, mas ninguém se feriu. Uma mulher se jogou o chão e abraçou o filho após um dos disparos atingir uma mesa. O caso aconteceu em Brasília (DF).

Imagens de câmeras de segurança gravaram a ação dos bandidos. Eles se aproximam e anunciam o assalto, então um dos clientes fez uma investida contra o ladrão mais próximo. O segundo criminoso espera do lado de fora do estabelecimento. Após o cliente ficar mais distante do primeiro assaltante, ele atira. Antes de fugirem, os assaltantes ainda voltaram e roubaram três celulares.

O delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia afirmou que está dando prioridade ao caso. “Queremos dar satisfação para os clientes e para a comunidade do Recanto das Emas o mais cedo possível com a identificação dos autores”, afirmou.