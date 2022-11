Vídeo mostra seguranças de shopping de luxo abordando mulher vestindo bandeira do Brasil

Uma mulher que estava coberta pela bandeira do Brasil foi abordada pelos seguranças do shopping JK Iguatemi, estabelecimento de luxo localizado na zona sul de São Paulo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a mulher e outras duas pessoas discutem com a equipe de segurança e questionam o motivo de não poderem entrar no local com o adereço. O caso aconteceu no sábado (12).

Na filmagem, uma outra mulher segura uma camisa amarela e pergunta qual a diferença entre este adereço e a bandeira, ambas do Brasil. Em seguida, um frequentador do local entra na discussão para afirmar que se quiser sair pelado, apenas com a bandeira brasileira, ele o fará. “O senhor pode sair lá fora, aqui no empreendimento [shopping] não pode”, respondeu um dos seguranças.

Nas redes sociais, a assessoria do estabelecimento divulgou uma nota de esclarecimento após a repercussão do caso.

“O JK Iguatemi reforça que todos são bem-vindos e tem como premissa manter sempre a segurança, a ordem, a tranquilidade e o conforto de seus visitantes. O shopping reitera que não houve tratamento desrespeitoso ou discriminatório referente ao relato do último dia 12/11 e esclarece que, de fato, não se configurou uma manifestação contrária ao código de conduta do empreendimento”, disse a nota.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)