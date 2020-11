VÍDEO: mãe confessa ter abandonado bebê dentro de caixa de papelão

A mãe de um bebê que foi encontrado com cinco dias de vida dentro de uma caixa de papelão, no Paraná, confessou ter abandonado a criança em uma calçada.

Um homem encontrou o bebê em uma rua, em agosto deste ano. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela deixa a criança.

Na sexta-feira (20), a polícia disse que cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma casa em Umuarama, onde moram os pais do bebê. Equipes foram até a residência do casal e levaram a mulher de 29 anos para delegacia, onde prestou depoimento. O pai não foi localizado.

Depois do nascimento do bebê, a família não voltou para consultas de acompanhamento, conforme as investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe alegou no depoimento que a família está passando por um momento de dificuldade financeira e só soube três dias antes do parto que estava grávida.

A polícia informou que apreendeu a certidão de nascimento da criança, roupas doadas e um celular. O casal já tem um filho.