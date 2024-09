Vídeo: macaco-prego invade apartamento e rouba bolo; veja

Uma situação inusitada chamou a atenção dos moradores de um apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro e rapidamente se espalhou nas redes sociais. Um macaco-prego foi flagrado "furtando" um bolo de um apartamento na Gávea.

No vídeo que viralizou, é possível ver o animal se equilibrando no parapeito do edifício enquanto foge com a embalagem do bolo em direção a uma árvore. O registro foi feito por um vizinho da "vítima", que se divertiu com a cena e comentou: “Alguém vai ficar sem bolo!”.

Segundo a ONG britânica Wild Futures, alimentos como doces e guloseimas podem ser prejudiciais à saúde dos macacos-prego, que normalmente se alimentam de pequenos vertebrados e itens de origem vegetal. O biólogo Izar Aximoff alerta que essa busca por comida em ambientes urbanos pode ser perigosa para os primatas, expondo-os a riscos como atropelamentos, choques elétricos e doenças transmitidas por animais domésticos.

Além disso, Aximoff destaca que alimentar esses animais não é recomendado, pois interfere na dinâmica ecológica da floresta, onde os macacos desempenham um papel crucial como dispersores de sementes.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)