VÍDEO: Jacaré é encontrado em condomínio; animal quase ataca militar

Moradores de um condomínio se assustaram com a presença de um jacaré no residencial, na madrugada desta quarta-feira (2), em Manaus (AM). O Batalhão Ambiental da Polícia Militar foi acionado para fazer o resgate do animal.

O resgate do réptil foi filmado, podendo ver que o jacaré tentou atacar o militar que o capturou.

A síndica Márcia Costa contou que estava chegando do trabalho quando parou na frente do condomínio e viu o jacaré. Ela disse que precisou entrar pelo outro portão e depois acionou o Batalhão Ambiental.

O jacaré já havia sido visto moradores do local em outra ocasião. Mas o animal sempre voltava se esconder em uma área verde que fica em frente ao residencial.

De acordo com o Batalhão Ambiental, após ser resgatado, o réptil foi reconduzido ao seu habitat natural.