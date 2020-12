VÍDEO: Homem vestido de 'Papai Noel' furta bicicleta de entregadora de queijos

Um rapaz com vestimentas de Papai Noel furtou a bicicleta de Fabíola Oliveira, de 33 anos, enquanto ela entregava queijos em um salão de beleza no último sábado (12), por volta das 17h. O caso ocorreu na rua Euclides Miragaia, no centro de São José dos Campos, em São Paulo.

As câmeras de segurança flagraram o momento exato da ação. Nas imagens, que mostram a parte externa e interna do comércio, é possível ver um homem com os trajes natalinos pegando a bike da empreendedora e saindo pedalando.

"Fiquei muito nervosa, comecei a gritar na rua, chorei", conta Fabíola, que pagou R$ 1.500 na bicicleta um dia antes do furto.

A vendedora de queijo contou, ao portal Uol, que a bicicleta foi adquirida exclusivamente para que ela realizasse as entregas das encomendas.

"Nós entregávamos de carro, mas por conta do preço do combustível decidimos comprar uma bicicleta", explicou.

O irmão da vítima, Fernando, postou o vídeo no Instagram com o intuito de tentar reencontrar a bike furtada da irmã. "Parece cômico, mas é verdade. Em um tempo onde está tão difícil para todos, com falta de emprego e muitos ralando para conseguir trabalhar honestamente, as pessoas não têm pena de ninguém e roubam até os pequenos trabalhadores", escreveu ele, na publicação.

Após registrar Boletim de Ocorrência no 3º DP de São José dos Campos, Fabíola ainda procurou o assaltante pela cidade, mas não obteve sucesso.

"Ontem eu acabei não trabalhando porque fui tentar achar o Papai Noel", disse.