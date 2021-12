VÍDEO: Homem usa caiaque para enfrentar ruas alagadas

Um morador utilizou um caiaque para se locomover nas ruas de uma região que estava completamente alagada, devido às fortes chuvas do último domingo (5), na rua Juçara, na Cidade Baixa, em Salvador (BA). As informações são do portal IG.

O vídeo do morador foi compartilhado nas redes sociais e nas imagens é possível ver o morador desbravando a água escura, que chegava a altura dos joelhos dos pedestres. É possível ouvir o narrador denunciando o abandono da região.

"Tem que andar de barco se quiser trabalhar. Basta cair 5 minutos de chuva para todo mundo ficar ilhado em casa. A única solução é sair de barco. Complicada a nossa situação", diz.