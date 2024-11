VÍDEO: Homem tenta copiar técnica da esposa na cozinha e acaba se queimando

Um momento rotineiro na cozinha se transformou em um vídeo viral nas redes sociais. Tudo começou quando um homem preparava calmamente uma tapioca, utilizando uma espátula para virá-la na frigideira. Porém, a chegada de sua esposa mudou o ritmo da cena. Impaciente, ela resolveu mexer na tapioca com as próprias mãos, inspirando o marido a tentar a mesma técnica.

A tentativa de imitação, no entanto, não saiu como planejado. O homem, ao tentar manusear a tapioca sem a espátula, acabou queimando o dedo na frigideira. A reação espontânea e o desfecho inesperado garantiram risadas e uma enxurrada de comentários engraçados na internet.

VEJA MAIS

Entre os comentários, internautas brincaram com a situação. "Tá vendo? Sem ela você não seria nada", disse uma seguidora. Outra compartilhou uma experiência parecida: "Minha mãe é assim... uma vez fui fazer igual e queimei os dedos". Já um terceiro comentou: "Da licença, isso é pra quem entende do assunto". O vídeo segue acumulando visualizações e gerando identificação com o público.