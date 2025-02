VÍDEO: Homem improvisa skate com pneu e tábua e viraliza

Uma cena curiosa registrada em Jericoacoara (CE) no último sábado (15), chamou a atenção pela engenhosidade. Um homem foi flagrado circulando pelas ruas com um skate improvisado, montado a partir de uma tábua e um pneu de carrinho de mão.

O vídeo, compartilhado por um espectador impressionado com a invenção, mostra o funcionamento do veículo alternativo. A criatividade por trás do projeto despertou reações divididas: enquanto alguns internautas elogiaram a simplicidade da solução, outros questionaram se o equipamento não seria, na verdade, uma adaptação de um skate elétrico já existente.

VEJA MAIS

O debate seguiu nas redes sociais, com usuários analisando os detalhes do vídeo para entender o mecanismo do skate. "Isso aí é um hoverboard modificado", apontou um internauta. Outros, no entanto, destacaram que a inovação pode ser fruto de um improviso engenhoso com materiais acessíveis.