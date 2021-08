VÍDEO: ‘Homem-Aranha' viraliza na web ao ser visto escalando viaduto em busca de emprego; entenda

Um vídeo de um rapaz, de 23 anos, vestido de Homem-Aranha, viralizou e assustou internautas, nas redes sociais, na última segunda-feira (23). O motivo? A habilidade com que ele aparece escalando o viaduto Nelson Mandela, localizado em Goiás, e não apresenta qualquer vestígio de medo. As informações são da Isto É.

Na legenda do conteúdo publicado na web, um internauta brinca dizendo que o suposto “novo” Tom Holland, o ator é protagonista dos filmes mais recentes do super-herói, estaria se colocando em risco para não perder o emprego. após o vazamento do trailer ‘Spider Man – No Way Home'”, um dos próximos filmes da franquia da Marvel.

“O Spider Man No Way Home tá aqui na minha cidade em Anápolis ameaçando o Kevin Feige que vai pular se ele o demitir”, disse, em tom descontraído.

Apesar do susto, a “brincadeira” teve fim e o rapaz conseguiu ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o suposto "Spider" teria dito que subiu no elevado com o intuito de chamar atenção das pessoas e, de quem o viesse, pudesse arranjar um emprego. O jovem encontra-se sem serviço com um filho pequeno e uma esposa grávida.