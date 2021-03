VÍDEO: Homem ameaça soltar rato em cima de passageiros se não conseguir dinheiro para tomar ‘litrão’

Um homem, que não foi identificado, entrou em um ônibus e ameaçou os passageiros com um rato dentro de uma gaiola por um motivo inusitado: dinheiro para conseguir tomar um "litrão" de cerveja. Caso não fosse atendido, ele prometeu soltar o animal no coletivo.

O vídeo está circulando nas redes sociais nesta terça-feira (9). A ação do rapaz foi filmada por uma das pessoas presentes dentro do ônibus da linha 48, que liga o bairro do Rio do Ouro ao Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

"Eu pedi R$ 50 do Rio do Ouro até o Largo da Batalha para tomar um latão. Tudo bem, eu vou abaixar o preço. Agora é R$ 5. Se não, eu vou soltar meu amiguinho [rato] aqui", diz o homem.

Enquanto fala, ele levanta uma gaiola, que está com um saco plástico e mostra o rato, gritando: "Olha o rato".

"Ou é R$ 5, ou eu solto o rato”, ameaçou. Logo em seguida, o rapaz pergunta ao motorista do ônibus: "Peguei pesado, motorista?".

Confira o vídeo completo: