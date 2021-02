Vídeo: Filho morre carbonizado após colidir com caminhão do pai

Um grave acidente com vítima fatal ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), na BR-467, entre Toledo e Cascavel, municípios do Paraná. Dois caminhões colidiram e a cabine de um dos veículos pegou fogo. Os dois motoristas eram pai e filho que viajavam em comboio.

Segundo informações apuradas pelo RIC Record TV, o motorista do caminhão que vinha atrás não conseguiu tirar o cinto de segurança, ficando preso às ferragens e morreu carbonizado. A vítima fatal era filho do motorista envolvido no acidente.

Pelas imagens do vídeo, é possível ver um homem tentando abrir a cabine para salvar o motorista. Os destroços foram espalhadas pela rodovia. O tráfego na região está acontecendo em meia pista.