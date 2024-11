VÍDEO: Filha vai buscar o pai no bar e acaba convidada para beber

Um vídeo espontâneo ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar uma situação inusitada e divertida entre pai e filha. Na gravação, uma jovem explica que foi enviada pela mãe para buscar o pai em um bar, mas, ao chegar lá, acabou sendo convencida a tomar uma cerveja com ele. Com bom humor, ela compartilhou o momento dizendo: "Tive que obedecer", enquanto aparecia cantando e se divertindo ao lado do pai.

A cena gerou uma onda de comentários engraçados dos internautas, que destacaram a cumplicidade entre os dois. Um dos comentários que mais chamou atenção brincou: "Agora a mãe vai ter que buscar os dois", acompanhado de emojis de risadas. A descontração do episódio rapidamente conquistou o público, que enxergou na situação um exemplo leve de conexão familiar.

VEJA MAIS

"Ela é rica daquilo que o dinheiro não compra", comentou uma internauta. "No meu caso foi ao contrário, meu pai foi me buscar e nós voltamos só no outro dia, bêbados", brincou um segundo. "Vou começar a ir buscar o povo", sugeriu outra.