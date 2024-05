VÍDEO: Ex-É o Tchan perde campeonato de fisiculturismo por suspeita de 'glúteos falsos'

Juliane Almeida, ex-integrante do grupo É o Tchan, enfrentou uma derrota no campeonato profissional de fisiculturismo disputado na sexta-feira (10). A arbitragem do NPC IFBB Pro Pittsburgh (EUA) considerou que a atleta Wellness, de 43 anos, possuía 'glúteos falsos'. Nas redes sociais, Juliane se diz injustiçada e ofereceu para apresentar evidências em sua defesa.

"Fiquei até o final para ouvir o feedback. Não sei se devo chorar ou rir... O feedback foi que meus glúteos não parecem reais. Parece que injetei algo neles. É só rindo!", disse ela, entre risadas.

Juliane explicou que a restrição de carboidratos durante o período pré-competição foi planejada estrategicamente para preservar a massa muscular. "Como posso provar que meus glúteos são naturais? Trabalhamos duro para evitar a perda de volume de um dia para o outro. Desta vez, não perdi volume nos glúteos, mas mesmo assim acharam que não eram meus", lamentou.

Apesar da derrota, Juliane não desiste do objetivo de se classificar para o Olympia, conhecido como "a Copa do Mundo do fisiculturismo".

"No Brasil, todos sabem que meus glúteos são naturais. Mas como provar isso? Acho que vão ter que ver a fibra muscular para acreditar", explicou.

Ela também expressou preocupação com a arbitragem: 'Fica o questionamento se será sempre assim. No último campeonato, perdi por falta de volume nos glúteos na finalização. Desta vez, não foi o caso, mas mesmo assim fui penalizada. Vou ter que perder volume, mas depois recupero. É só engordar. O curioso é que a categoria exige glúteos grandes', destacou, em tom descontraído.

Apesar da frustração, Juliane reiterou sua insatisfação: "Fiz o meu melhor e fui injustiçada", concluiu.