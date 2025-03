Vídeo: entregador é humilhado durante trabalho em bairro nobre do DF

Um entregador de comida por aplicativo passou por uma situação constrangedora ao ser humilhado por um cliente no Sudoeste, área nobre do Distrito Federal, no domingo (16).

De acordo com o relato do motoboy, a confusão começou quando o cliente reclamou que o pedido havia chegado errado e que o refrigerante não estava incluído na entrega.

O entregador, identificado como Pedro Nery, registrou o momento em vídeo, mostrando que o cliente estava exaltado e chegou a avançar em sua direção, sendo contido por outra pessoa. Durante a discussão, Pedro enfatiza repetidamente que não tem culpa pelo erro no pedido.

Na gravação, o cliente ainda chama o motoboy de "moleque" e diz que é para "passar essa merda".

Pedro solicita o código necessário para finalizar a entrega, mas não obtém resposta. Ele também menciona que pretende devolver o pedido, mas precisa da numeração enviada pelo aplicativo.

Pedro contou que chegou a sugerir ao cliente que verificasse a bolsa de entrega. Nas redes sociais, ele expressou sua indignação com a maneira como foi tratado.

“Até quando os entregadores vão arriscar suas vidas por uma taxa de R$ 6,50 para tanta humilhação?”, perguntou. O motoboy ainda gravou um vídeo após o ocorrido.

Chorando, ele relatou ter sido alvo de ofensas. "Mais um entregador sendo hostilizado por algo que não é nossa culpa", desabafou. “O cliente veio para cima de mim porque o restaurante esqueceu de incluir o refrigerante”, acrescentou.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com