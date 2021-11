VÍDEO: Enfermeiro viraliza após pedalar bicicleta de paciente que temia perder o transporte

O enfermeiro Evaldo Sales ganhou visibilidade nesta quinta-feira (4), após viralizar um vídeo onde ele aparece pedalando a bicicleta de um paciente que se recusava a ser atendido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) por medo de perder o meio de transporte, em Teresina (PI). As informações são do G1 do Piauí.

Evaldo relatou que a equipe de plantão recebeu um chamado para atender um paciente que estava caído e inconsciente. Após os primeiros atendimentos, o paciente recobrou a consciência, mas não queria ser levado para um lugar seguro, pois temia perder a bicicleta, mesmo sem as condições físicas de pedalar.

O enfermeiro contou que o caso aconteceu em agosto de 2020, mas viralizou apenas nesta sexta, após ser publicado em um perfil no Instagram.

“Ele nos disse que não podia deixar o único bem que tinha, que era a bicicleta”, recordou Evaldo.

Enquanto o paciente era transportado pela equipe médica, Evaldo pedalou até a unidade de saúde. O enfermeiro contou que a distância pedalada foi de 2 km.

Para Evaldo, o sentimento que fica é o de gratidão, por ajudar o homem muito mais do que com o atendimento de saúde. O paciente recebeu glicose e apresentou melhora, não sendo necessário o encaminhamento para o hospital.