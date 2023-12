Vídeo em que professor incita violação de cadáveres de mulheres é resgatado e viraliza

Um vídeo gravado em 2019, onde o ex-policial militar Evandro Bittencourt Guedes, fundador e presidente do AlfaCon, uma plataforma de cursinho preparatório para concursos voltados a carreiras policiais, relata a seus alunos um episódio, segundo ele, apenas exemplar, de violação de cadáveres de mulheres, foi resgatado nesta segunda-feira (4) e está repercutindo nas redes sociais.

"Imagina, filho, você que é virgem. Você passa num concurso de técnico de necropsia de nível médio. Aí você tá lá e vem uma menina do 'Pânico na TV' morta. Meu irmão, com aquele rabão, e ela enfartou de tanto tomar bomba, enfartou na porta do necrotério. Duas horas da manhã, não tem ninguém. Você bota a mão: 'uhmmm, quentinha ainda'. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime. Meu irmão, o difícil vai ser você arrumar uns travesseiros porque c**er ela de bruços não dá. Tem que botar de quatro. Então, você bota um monte de travesseiros. Bota ela toda torta lá, irmão. Daquele jeito, ela fica meio durinha. Vai assim, e só por Deus, cara. Como vai endurecendo tudo, deve ficar bom demais. E come até a parte da manhã", discorre Guedes.

O ex-policial prossegue com a narração da cena grotesca, alertando que, em caso de rigidez cadavérica, há meios de prosseguir com o abuso usando um secador de cabelo no corpo para aquecê-lo. E garante aos alunos que aquele pode ser o dia "mais feliz" de suas vidas.

Em seguida, ele ainda chega a ressaltar que a prática de violação de cadáveres é crime, mas, debocha da suposta reação do pai de uma dessas mulheres. "É crime? É. Você mexeu com a honra do cadáver", admite. "Mas a pena é desse 'tamanhozinho'. Vale a pena responder", aconselha.

Vinicios Betiol, um pesquisador que denuncia crimes e declarações extremistas de direita nas redes sociais, foi quem divulgou as imagens. A publicação que revela a "aula de violação de cadáveres" ministrada por Evandro Guedes já alcançou mais de 300 mil visualizações.

Após a repercussão, Evandro Guedes negou, em transmissão ao vivo no Instagram, que tenha defendido o crime. "Eu dei um exemplo de vilipêndio de cadáver", afirmou.

Declarações polêmicas

Esta não é a primeira vez que o diretor da Alfacon é alvo de críticas por parte de internautas. Em 2020, Evandro aparece em um vídeo nas redes sociais, defendendo a violência no ato da função em uma palestra para formação de futuros policiais. O ex-PM fez questão de ressaltar que era muito agressivo e que havia descoberto que "gostava de bater" em todo mundo: “Homens, mulheres, velhos, crianças e adolescentes”.

Nas aulas que ministrava, o professor também fez comentários sexistas. “Deixa eu te explicar uma coisa sobre Polícia Federal Rodoviário. Os senhores não serão juízes, promotores e defensores públicos. Os senhores não andarão de terno e gravata e não serão a nata da sociedade. Vocês serão aqueles caras fo**, que toda mulher vai querer dar se você fosse solteiro”.