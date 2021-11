VÍDEO: Detento é executado a tiros em parada de ônibus

Um homem identificado como Jefferson Carlos Santos foi executado com, ao menos, nove tiros em uma parada de ônibus nesta quarta-feira (3). Ele era detento do regime semiaberto e estava a caminho da Central de Monitoramento, para fazer a manutenção da tornozeleira eletrônica quando foi morto, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa e a correria por conta dos disparos em plena via pública, nesta tarde. De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chamaram a vítima pelo apelido “Jefinho” e atiraram.

Pelas imagens, é possível ver quando um suspeito efetua os disparos e as pessoas que estavam na parada de ônibus se dispersam, em pânico. Algumas chegam a correr para o meio da rua, passando na frente de um coletivo, quase causando um acidente.

Depois dos disparos, o suspeito atravessa a rua e sobe na garupa de uma motocicleta. A dupla fugiu sem ser identificada.