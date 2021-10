VÍDEO: Debutante dança funk com amigos em festa de 15 anos e viraliza

A coreografia da debutante Kamilly Vitória, em sua festa de 15 anos, viralizou nas redes sociais. A aniversariante deixou de lado a tradicional “valsa” e escolheu inovar em sua dança principal. As imagens, feitas no último sábado (9), ganharam as redes sociais e chamaram a atenção de diversos internautas. As informações são do Metrópoles.

A moradora da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, se preparou por mais de dois meses para a data especial. Junto a um grupo de amigos, eles fizeram uma entrada surpresa na comemoração e surpreenderam todos os convidados.

(Reprodução: Divulgação)

A jovem usou um vestido amarelo semelhante ao da personagem Bela, uma das princesas da Disney. Os meninos, que fazem parte da apresentação, entram ao som de funk e seguem dançando por um tapete vermelho até chegar à pista de dança, onde a debutante surge acompanhada de um príncipe. Depois, todos se rendem ao batidão.

