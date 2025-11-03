Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Homem é preso após sequestrar e levar criança para área de matagal

No local, segundo o relato da vítima aos policiais, o suspeito tentou tocá-la.. A menina conseguiu fugir e procurou ajuda

Gabrielle Borges
fonte

Com base nas câmeras de segurança, a PM conseguiu identificar o homem e o veículo utilizados no crime. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma menina de 9 anos conseguiu fugir após ser sequestrada por um homem em uma motocicleta e levada até uma área de matagal. O suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança e preso um dia após o sequestro. Saiba mais.

O caso ocorreu na cidade de Tauá, no interior do Ceará. De acordo com  informações da Polícia Militar, a criança havia descido do ônibus escolar e caminhava em direção à própria casa quando foi abordada pelo homem. Ele obrigou a menina a subir na moto e a levou até uma área isolada. Conforme mostram imagens das câmeras de segurança:

Veja o momento

No local, segundo o relato da vítima aos policiais, o suspeito tentou tocá-la. A menina conseguiu fugir e procurou ajuda. Moradores encontraram a criança chorando e em estado de choque. Um dos habitantes da região acionou a Polícia Militar por volta das 11h40 de sexta-feira (30/10), relatando que a filha havia visto a garota pedindo socorro.

Com base nas câmeras de segurança, a PM conseguiu identificar o homem e o veículo utilizados no crime. Ainda segundo a polícia, o homem tentou resistir, mas foi contido. Ele admitiu ter dado carona à menina e foi reconhecido pela vítima. A motocicleta usada no crime foi apreendida e o homem preso por sequestro e cárcere privado na forma tentada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

