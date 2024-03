Pela primeira vez, 'Alerta Amber' ajuda no resgate de criança sequestrada no Brasil

O programa Alerta Amber (Amber Alert, no original, em inglês) foi implementado no Brasil em agosto de 2023. Após seis meses de parceria entre o Ministério da Justiça (MJ) e a empresa Meta, a tecnologia norte-americana auxiliou pela primeira vez no resgate de uma criança sequestrada em território brasileiro. O caso ocorreu nesta semana, em Fortaleza, Ceará.

VEJA MAIS

No domingo (25), uma criança de dois meses foi sequestrada no centro da cidade cearense, segundo membros do MJ. De imediato, a Polícia Civil, por meio do Laboratório de Crimes Cibernéticos (Ciberlab), acionou o protocolo Amber Alert com o Ministério da Justiça. Todos os usuários do Facebook e Instagram, em um raio de 160 quilômetros do desaparecimento, receberam um alerta com imagem da criança no feed. Investigadores afirmam que a divulgação nas plataformas de redes sociais foram cruciais.

Após dois dias, nesta terça-feira (27), a criança foi encontrada e a mulher que estava com ela, presa. Usuários dos aplicativos viram as imagens e denunciaram a criminosa à polícia.

O que é o Alerta Amber?

O Amber Alert é um programa direcionado ao envio de alertas urgentes. Criado nos Estados Unidos e adotado pelo Brasil, o sistema envia mensagens rápidas para auxiliar na busca de crianças e adolescentes menores de 18 anos em casos de desaparecimento ou sequestro, em risco grave ou iminente de morte, lesão corporal grave, com investigação de instituições de segurança pública.

Além de descrever a criança ou o adolescente, o Amber Alert também fornece informações sobre o suspeito envolvido no crime.

Como funciona o Alerta Amber?

Em casos de sequestros ou desaparecimentos de crianças, o Amber Alert é ativado. Um comunicado específico é encaminhado às plataformas de rede social da Meta, gerando uma publicação de alerta para o raio de até 160 quilômetros do local do acontecimento.

No momento, o Ambert Alert funciona apenas no Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais e está em processo de ampliação. Os próximos estados a aderir à tecnologia são Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Amapá, Goiás e Roraima.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)