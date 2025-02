VÍDEO: Cachorro se espreme e passa por grade da janela para voltar para casa

Um cachorro demonstrou uma habilidade surpreendente ao se espremer e passar por uma grade de janela para retornar ao interior da casa. O caso foi registrado por sua tutora em Quatá (SP), na última terça-feira (18), após ela relatar que poucos acreditavam na destreza do animal.

O vídeo mostra o momento exato em que o cachorro, ao perceber que estava sendo observado, encolhe o corpo e atravessa a grade sem grandes dificuldades. A cena impressionou internautas, que se divertiram com a agilidade do pet e compararam a situação a desafios inesperados do dia a dia.

Entre os comentários, algumas reações bem-humoradas se destacaram. "Eu me enfiando na vida de quem não me quer", brincou um usuário. Outro escreveu: "O dog: vou entrar sim, more!", reforçando o espírito determinado do animal.