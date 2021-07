VÍDEO: Cachorro é flagrado tocando campainha após ficar preso para fora de casa

Um vídeo viralizou nas redes sociais e chamou atenção de quem é apaixonado por pets. As imagens mostram um cachorrinho tocando a campainha de casa, após ficar trancado para fora. As informações são do Portal Olhar Direto.

No registro, o cãozinho fica sob as duas patas traseiras para alcançar a campainha e tocar para chamar atenção do dono. Momentos depois, a porta é aberta e ele entra em casa.

“Gente, é só aqui no Mato Grosso que vocês vão ver cachorro tocando campainha. Viu é só aqui. Ele toca a campainha. É verdade, pode acreditar. Ele toca a campainha para entrar. Olha lá, coisa mais linda. Abriu, entrou”, diz a pessoa que está filmando.

Ainda não se sabe o local exato onde o vídeo foi feito, mas as imagens foram compartilhadas na página Mato Grosso da Zoeira.