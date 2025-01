VÍDEO: Cachorrinha curiosa dá jeito inusitado de vigiar a rua e viraliza

Uma cachorrinha em Assis, São Paulo, está conquistando corações nas redes sociais com um comportamento peculiar. Em um vídeo gravado pela dona, ela aparece com a cabeça enfiada em um buraco na parede, tentando observar o que acontece do outro lado. A cena é acompanhada pela legenda “Sua cachorra morde? Não, só é fofoqueira”.

O momento inusitado ficou ainda mais engraçado quando a cachorrinha percebe que está sendo filmada. Ao notar a câmera, ela sai do buraco e encara a dona, como se estivesse questionando a gravação. O comportamento rendeu mais de um milhão de visualizações e reações cheias de humor nos comentários.

Entre as respostas, um internauta brincou: “A cara dela: Márcia, tá filmando o quê, mulher?”, enquanto outro disse: “Ele te olhando: ‘Márcia do céu, tá ouvindo isso? kkk’”. A interação descontraída mostrou como os pets podem ser espontâneos e garantir boas risadas para quem acompanha.