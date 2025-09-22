VÍDEO: Cabelo de mulher pega fogo em restaurante após funcionário manusear fogareiro com álcool

Uma cliente identificada como Ângela Aparecida da Silva Aganette, de 54 anos, teve o cabelo incendiado neste domingo (21) enquanto se servia em um buffet de restaurante, que fica localizado no bairro Estoril, na região oeste de Belo Horizonte. O episódio ocorreu por volta das 13h30, depois de um funcionário manusear um fogareiro com álcool em gel, causando uma pequena explosão no estabelecimento.

Em um vídeo que circula pelas mídias sociais, a mulher aparece se servindo em uma área do restaurante Varanda 1389, esperando apenas para pegar a carne, quando, de repente, o cabelo dela começa a ficar em chamas. Após perceberem o acidente no restaurante, outros funcionários do local correram imediatamente para tentar socorrer a vítima, que se assustou e foi para a parte interna da cozinha.

Depois do acidente, tanto Ângela quanto o funcionário, que também apresentou dores nos olhos, foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a realização dos primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII, onde recebeu os cuidados e atendimento médico necessário para passar pela raspagem e enxerto de pele que serão realizados em breve.

Nota oficial do restaurante

Em um comunicado publicado no perfil do Instagram do restaurante, o estabelecimento revelou estar prestando toda a assistência necessária à vítima e a seus familiares. “Estamos apurando cuidadosamente todos os fatos para compreender com clareza o ocorrido e, paralelamente, adotando as medidas cabíveis para fortalecer ainda mais nossos protocolos de segurança”, escreveu.

“Lamentamos profundamente este episódio e nos solidarizamos com todos os envolvidos. Este é um momento de reflexão e de reafirmação do nosso compromisso com a segurança, o cuidado e o respeito a todos que confiam em nós. Seguiremos à disposição, com transparência e responsabilidade, para que esta situação seja superada da melhor forma possível”, acrescentou em nota.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)