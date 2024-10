VÍDEO: Bebê só para de chorar ao pegar os cartões de crédito do pai

Que os bebês são os campeões de curtidas na internet, isso ninguém contesta. E as 'gracinhas' flagradas pelos pais corujas são cada vez mais surpreendentes. É o caso de uma neném que foi filmada em situação no mínimo curiosa. Em meio a uma crise de choro incontida, a menina só cessa o protesto quando pega os cartões de crédito do pai. A mãe, Samia Alonso, publicou nas redes sociais o vídeo do momento inusitado em que a pequena, em prantos, muda rapidamente o semblante assim que o pai começa a jogar vários cartões em seu colo. Veja:

"Ai, ó, pra você comprar o que você quiser. Desde nova já gosta de cartão de crédito", brinca o pai. A mulher que gravou o vídeo pergunta se ela ficou feliz e a bebê solta uma gargalhada.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com a situação: "Ficou até feliz com o tanto de coisa que vai comprar agora", "Parou de chorar rapidinho", "A risadinha de quem venceu na vida".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)