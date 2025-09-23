VÍDEO: Avião da Latam tem forte turbulência após ser atingido por granizo ao decolar

Um avião da empresa Latam Airlines que partiu de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, sofreu um episódio de colisão com granizo e forte turbulência durante a viagem até Guarulhos, em São Paulo. A parte frontal da aeronave foi danificada durante o incidente.

A situação ocorreu durante a manhã de domingo (21), quando o estado catarinense registrou fortes tempestades. Um dia antes, no sábado (20), um tornado atingiu a região e deixou diversas casas danificadas.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver as pessoas sentadas no avião que balança intensamente com a turbulência. Em nota, a empresa aérea confirmou o incidente, mas destacou que o voo pousou em segurança,apesar de partes da aeronave terem sido danificadas.

Veja o vídeo

O tempo no Oeste de Santa Catarina foi marcado por tempestades severas que causaram destruição em algumas áreas no fim de semana. Em nota, a Latam declarou que:

"A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA3279 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), deste domingo (21/9), sofreu um episódio de Hail Strike (colisão com granizo) após a decolagem, fato totalmente alheio ao controle da companhia, e sem prejuízos operacionais. O pouso em Guarulhos ocorreu em completa segurança às 11h22".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)