VÍDEO: Avião da Latam tem forte turbulência após ser atingido por granizo ao decolar

Nas imagens, é possível ver as pessoas sentadas no avião que balança intensamente com a turbulência. Pouso ocorreu em segurança horas depois

Gabrielle Borges
fonte

O tempo no Oeste de Santa Catarina foi marcado por tempestades severas que causaram destruição em algumas áreas no fim de semana (Reprodução/Redes Sociais)

Um avião da empresa Latam Airlines que partiu de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, sofreu um episódio de colisão com granizo e forte turbulência durante a viagem até Guarulhos, em São Paulo. A parte frontal da aeronave foi danificada durante o incidente.

A situação ocorreu durante a manhã de domingo (21), quando o estado catarinense registrou fortes tempestades. Um dia antes, no sábado (20), um tornado atingiu a região e deixou diversas casas danificadas.

Nas imagens, é possível ver as pessoas sentadas no avião que balança intensamente com a turbulência. Em nota, a empresa aérea confirmou o incidente, mas destacou que o voo pousou em segurança,apesar de partes da aeronave terem sido danificadas.

Veja o vídeo

O tempo no Oeste de Santa Catarina foi marcado por tempestades severas que causaram destruição em algumas áreas no fim de semana. Em nota, a Latam declarou que:

"A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA3279 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), deste domingo (21/9), sofreu um episódio de Hail Strike (colisão com granizo) após a decolagem, fato totalmente alheio ao controle da companhia, e sem prejuízos operacionais. O pouso em Guarulhos ocorreu em completa segurança às 11h22".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Palavras-chave

Brasil

turbulência

santa catarina

Brasil
