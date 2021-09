VÍDEO: Assaltante se despede dando um beijo na mão da vítima

Dois jovens assaltaram uma padaria, nesta sexta-feira (17), mas foi uma atitude na despedida de um dos criminosos que roubou a cena, em Maceió (AL). A ação foi registrada por câmeras de segurança, que gravaram um dos assaltantes se despedir da atendente com um beijo na mão da vítima. As informações são do G1 de Alagoas.

As imagens foram divulgadas pela própria padaria, em uma tentativa de ajudar na identificação dos criminosos. Depois, a Polícia Civil conseguiu prender um dos jovens. Assista:

Pelo vídeo, é possível ver os assaltantes entrando no estabelecimento e falando com uma mulher e um homem, que são funcionários da padaria. Um dos criminosos empurra o funcionário, que está com as mãos para cima. Nas imagens, não é possível ver armas com os criminosos.

O outro assaltante segue a funcionária até o caixa. Ela retira o dinheiro e entrega a ele, que beija sua mão e sai correndo a pé junto com o comparsa.

O 5º Batalhão da Polícia Militar informou que esteve no estabelecimento e teve acesso às imagens. "Estamos verificando, fazendo o levantamento das informações para saber se os suspeitos são conhecidos, tentando identificá-los", esclareceu o aspirante Clemente.