Vice-cônsul da Colômbia baleada em tentativa de assalto em SP recebe alta do hospital

A vice-cônsul da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, recebeu alta nesta terça-feira (25) após 11 dias internada em um hospital particular de São Paulo. Ela havia sido baleada durante uma tentativa de assalto no Centro da capital paulista. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

Em nota oficial, o órgão informou que a diplomata "continuará seu processo de recuperação em casa, junto à família e sob rigorosa observação médica".

"Expressamos nossa gratidão pelas mensagens de solidariedade recebidas, bem como nosso reconhecimento ao trabalho da equipe médica que orientou e apoiou seu tratamento. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia expressa sua solidariedade à vice-cônsul e reitera sua condenação aos atos de violência que afetaram sua vida", declarou o comunicado.

O governo colombiano também solicitou ao Itamaraty informações sobre o andamento das investigações da tentativa de assalto. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da ocorrência. No vídeo, um policial de folga tenta impedir um assalto e persegue três suspeitos. Durante a ação, há troca de tiros, e Claudia Ortiz Vaca acaba sendo atingida.

Na última segunda-feira (24), a Polícia Civil apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime, ocorrido na Avenida Nove de Julho, no Centro de São Paulo. Os jovens estão sob custódia no 78º Distrito Policial, na região dos Jardins, Zona Oeste da cidade. As idades dos suspeitos não foram divulgadas.