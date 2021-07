Vereador deixa momento íntimo com a esposa vazar em sessão: 'Tô cremosinho'

O vereador Charles Charlão (PP) cometeu uma gafe durante a 9ª sessão da Câmara de Vereadores de Uberlândia de julho. O legislador deixou um áudio íntimo vazar, enquanto participava remotamente da reunião. As informações são do jornal O Estado dde Minas

Charlão disse à mulher: “Oi amorzinho, eu tô… Eu tô cremosinho…”, e o áudio vazou na sessão, enquanto o vereador Thiarles Santos (PSL) estava com a palavra. O parlamentar do PP deixou o áudio de seu computador aberto e atendeu a uma ligação.

Quando o momento íntimo vazou, Charlão foi alertado pela mesa diretora, mas continuou sem perceber o que aconteceu e, novamente, diz: "Amorzinho, tô cremosinho", interrompendo de novo o colega vereador.

Thiarles reclamou e pediu à presidência da casa que interviesse com um pedido de advertência. "Olha o que a gente tá ouvindo aqui, presidente", disse o vereador.

"(Isso) não é coisa que se fala durante a sessão", destacou Dandara Tonatzin (PT). O vereador presidente, Sérgio do Bom Preço (PP), mais uma vez, avisou sobre o áudio aberto. Foi quando Charlão entendeu o que se passava e disse que estava em uma ligação.

Mais tarde, o vereador do PP informou que “cremosinho” é o apelido com qual a esposa se refere a ele. "Carinhosamente, nos chamamos de cremosinhos (…). Peço desculpas pelo ocorrido, mas às vezes me perco nessas questões de tecnologia e cometo erros", disse.