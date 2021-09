Vereador de 34 anos morre vítima de covid-19

Um vereador de 34 anos, pai de quatro filhos, morreu na manhã desta sexta-feira (17) vítima da covid-19. Thiarles Santos (PSL) era parlamentar de primeiro mandato da Câmara Municipal de Uberlândia, em Minas Gerais, e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Clara para tratar a Covid-19. As informações são do G1 Triângulo e Alto Paraíba.

Advogado, ele foi eleito em 2020 com 1.651 votos. Thiarles foi o segundo vereador de Uberlândia que morreu devido à doença – a primeira foi Adriana Alves Ribeiro, a Drika Protetora, que faleceu em fevereiro após ficar 9 dias intubada na UTI.