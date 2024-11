Verão: temporada pede o consumo de alimentos mais leves

Durante o verão, o calor intenso exige mais do nosso corpo, tornando essencial uma alimentação leve para manter o bem-estar e a saúde. Alimentos leves, como frutas, vegetais e proteínas magras, ajudam a evitar a sensação de peso e promovem uma digestão mais rápida e eficiente, ideal para os dias quentes. Além disso, alimentos ricos em água, como melancia, pepino e abacaxi, contribuem para a hidratação, fundamental para equilibrar os efeitos da alta temperatura.

Essas opções alimentares também são ricas em vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o organismo, melhorando a imunidade e prevenindo desconfortos como cansaço excessivo e desidratação. Evitar alimentos gordurosos e pesados é importante, pois eles demandam mais energia para serem digeridos, o que pode causar indisposição e aumentar a sensação de calor. Assim, uma dieta balanceada e refrescante favorece a disposição e o bom funcionamento do corpo.

Além de cuidar da saúde física, optar por alimentos leves no verão também pode melhorar o bem-estar mental. Uma alimentação saudável e equilibrada ajuda a manter os níveis de energia estáveis, favorecendo o humor e a concentração. Essa combinação de benefícios torna os alimentos leves uma escolha indispensável para aproveitar a estação com saúde e vitalidade.

Atenta a isso, a Cheirin Bão, maior rede de cafeterias do Brasil, é conhecida por promover experiências únicas e afetivas a cada visita e lança o novo cardápio de verão: o ‘Piquenique’. Para a temporada de calor, a Cheirin Bão traz opções de sanduíches e bebidas marcados por frescor. Entre os destaques do cardápio está o "Sanduba Tropical", apresentado em duas versões, com e sem carne. A novidade harmoniza frango cremoso (ou queijo minas frescal, na versão vegetariana) com rúcula e geleia de manga com maracujá, servidos em pão crocante. Essa opção combina com café do Microlote Cidades Mineiras filtrado na taça.

Outros pontos altos do menu são as porções “Tudo Junto e Misturado” que une as coxinhas crocantes da casa com o bão de queijo. Para completar a experiência, a cafeteria sugere experimentar as porções acompanhadas da bebida "Tropicália" - um refrescante frapê de morango com geleia de manga com maracujá.

Para quem prefere sabores mais intensos, a Cheirin Bão traz o “Hot Dog Mineiro”, acompanhado de uma boa “Cappuchaça” - o cappuccino especial da rede servido com cachaça de cravo e canela, finalizado com canela em pau.

Partindo para as sobremesas, os destaques são "Frapê Mocha" com brigadeiro de doce de leite da marca e o "Trem de Gateau", um petit gateau servido na taça com shake de sorvete de creme e frutas do bosque. O cardápio “Piquenique” chega às lojas com um ticket médio de R$23 e ficará disponível até março de 2025.