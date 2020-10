Vendedores de picolé, Thor e Flash travam batalha ‘épica’; assista

Era só mais um dia na praia, se não aparecessem de repente, em carne e osso, o Thor e The Flash, que travaram uma batalha cheia de gingado na orla de João Pessoa (PB). E assim as pessoas puderam ver o confronto entre os dois universos dos quadrinhos, DC e Marvel.

eu amo TANTO meu país joão pessoa pqp KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PzYgwU4N14 — Αφροδίτη (@marimelox_) October 25, 2020

Ok, eles eram vendedores de picolé usando fantasias dos super heróis The Flash e Thor, mas nem por isso deixaram de chamar a atenção da plateia e dividir a torcida. E as imagens acabaram nas redes sociais, claro.

Em tempos difíceis na economia, o marketing dos heróis vendedores deu certo, pois alguns aproveitaram para degustar um picolé da dupla após boas risadas