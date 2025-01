Veja reação de estudante que conseguiu passar em Medicina após 9 anos de cursinho

Ana Laura Ramazotti, moradora de Jaú, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais com o vídeo que registrou o momento em que descobriu sua aprovação em Medicina, após nove anos de tentativa. Antes disso, ela havia feito uma publicação expressando que tinha medo de entrar em seu 10º ano de cursinho.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, a atual caloura de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL) aparece olhando o celular e, na hora em que visualiza o seu nome na lista de aprovados, ela dá um grito e começa a pular. “É o momento mais feliz da minha vida até agora!”, escreveu Ana na legenda do post do Instagram.

Antes disso, em vídeo publicado no TikTok ainda no começo da semana, Ana Laura fez um desabafo contando que, se ela não passasse na faculdade, entraria em seu décimo ano de cursinho. “Eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida”, chegou a dizer Ana no post.

A publicação da aprovação já soma mais de 600 mil visualizações na tarde deste sábado, 11. Nos comentários do vídeo em que ela revela que foi aprovada, os internautas aproveitaram para parabenizá-la. “O maior plot twist da internet e mostrando que haters serão sempre apenas haters! Parabéns, Ana, que sua caminhada continue sendo de muito sucesso”, desejou uma pessoa.