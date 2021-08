Veja como utilizar o recurso do WhatsApp de imagens de visualização única

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp lançou, agora, mais uma novidade. Os usuários vão poder enviar imagens e vídeos que poderão ser vistos uma única vez no chat da aplicativo. A disponibilidade do novo recurso ocorrerá de forma gradativa, mas já funciona para quem é usuário beta. As informações são do portal Olhar Digital.

VEJA MAIS

De acordo com o aplicativo, todos os conteúdos midiáticos serão protegidos com criptografia, o que garantido a segurança do cliente. As imagens de visualização única e os arquivos de envio “normais” serão sinalizados com o ícone com o número 1.

Após o envio do conteúdo, a frase “Mensagem aberta” irá substituir as palavras “Foto” ou “Vídeo”. A intenção é que o usuário saiba que o arquivo foi visualizado. Mas o WhatsApp não enviará nenhuma notificação para avisar se foi feita uma captura de tela.

Saiba como habilitar o recurso em três passos: