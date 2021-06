Veja 5 aplicativos que podem ajudar economizar dinheiro e aumentar ganhos

Economizar dinheiro parece ser uma tarefa quase impossível para a maioria dos brasileiros. Em 2019, apenas 38% das pessoas conseguiram guardar algum valor simbólico, segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro (Anbima). Agora, durante a pandemia do novo coronavírus, que teve como uma das consequências o desemprego, a regra ‘economizar’ torna-se mais do que necessária para fugir da falência e evitar de entrar no cheque especial.

Mas, de que forma pode-se começar a pensar em maneiras de poupar? Especialistas apontam o planejamento mensal como o primeiro passo para uma organização financeira eficaz, cortando gastos desnecessários. É nestes casos, que a tecnologia surge como uma aliada, que fornece a solução na palma das mãos, com aplicativos que ajudam a economizar dinheiro. Por isso, a Redação Integrada do portal Oliberal.com, montou uma lista com cinco aplicativos que vão te ajudar a controlar melhor os gastos, comparar preços e planejar novos investimentos. Confira:

Controle de finanças

GuiaBolso

O aplicativo brasileiro é oferecido de forma gratuita e serve para o controle de gastos. Dentro do app, é possível a pessoa conectar a plataforma com a sua conta bancária e o cartão de crédito, conseguindo, assim, monitorar as despesas do mês de forma automática. Desta forma, o próprio GuiaBolso irá oferecer uma lista de entradas e saídas, mostrando quando você recebeu e gastou por mês, como se fosse um extrato bancário.

GuiaBolso (Divulgação)

Organizze

Com uma visão geral das despesas, o usuário poderá monitorar os gastos diários ou mensais podendo colocar nas gategorias de alimentação, transporte e lazer. Também é possível fazer um planejamento financeiro conforme as suas prioridades. Outra opção que é oferecida são alertas para gastos em excesso e o aviso de pagamentos sem juros em boletos. O aplicativo possui uma versão gratuita, mas também há a possibilidade de pagar uma mensalidade para ter direito a outras funcionalidades.

Organizze (Divulgação)

Toshl Finance

O diferencial do Toshl Finance é que os gastos mensais, que podem ser adicionados em qualquer moeda, por exemplo como real ou dólar, são mostrados por meio de infográfico. Assim, a pessoa passa a ter noção do seu histórico de consumo, porque os dados são salvos automaticamente.

Compare preços

Pinngo

Dentro do aplicativo, o usuário poderá comprar preços de produtos em supermercados. É necessário, primeiramente, que seja feito um cadastro no aplicativo e, em seguida, inserir a cidade em que você mora. Assim, a pessoa consegue decidir qual mercado mais em conta.

Qualquer pessoa pode alimentar a plataforma de maneira simples: basta capturar o QR Code da nota fiscal da compra. Assim, quanto mais pessoas utilizam o app, mais atualizado ele fica.

Pinngo. (Divulgação)

Zoom

Perfeito para quem busca preços baixos em produtos eletrônicos, eletrodomésticos, livros e outras mercadorias vendidas em sites de e-commerce do Brasil. O aplicativo serve como um comparador de valores de um produto em vários sites simultaneamente.

A plataforma disponibiliza o histórico de preço de um item ao longo do ano. Dessa forma, é possível saber se uma determinada oferta está de fato com um desconto de verdade ou se os preços estão acima da média do mercado.